В спортивной школе Амурской области обрушился потолок

В Амурской области в Детско-юношеской спортивной школе № 2 в одном из гимнастических залов обвалился потолок. Обрушение произошло в дневное время, однако, к счастью, никто не пострадал, зал был закрыт. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, трещину на потолке в этой части здания обнаружили ещё в конце октября 2021 года. Администрация закрыла помещение, однако ремонт сделать так и не успела. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения. Сначала послышался треск, затем он перерос в грохот, с потолка посыпалась строительная пыль, после чего на пол стали падать обломки школьной крыши. На кадрах видно, что зал давно превратился в склад и используется для хранения гимнастических снарядов. По заключению экспертной организации, помещению необходим капитальный ремонт крыши. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту происшествия и выясняет все обстоятельства.