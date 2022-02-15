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В спортивной школе Амурской области обрушился потолок

В данный момент прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Помещению необходим капитальный ремонт крыши.

15 февраля, 05:30

Обрушившийся потолок. Фото © Прокуратура Амурской области

Момент обрушения потолка. Видео © Прокуратура Амурской области

В Амурской области в Детско-юношеской спортивной школе № 2 в одном из гимнастических залов обвалился потолок. Обрушение произошло в дневное время, однако, к счастью, никто не пострадал, зал был закрыт. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, трещину на потолке в этой части здания обнаружили ещё в конце октября 2021 года. Администрация закрыла помещение, однако ремонт сделать так и не успела. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения. Сначала послышался треск, затем он перерос в грохот, с потолка посыпалась строительная пыль, после чего на пол стали падать обломки школьной крыши. На кадрах видно, что зал давно превратился в склад и используется для хранения гимнастических снарядов. По заключению экспертной организации, помещению необходим капитальный ремонт крыши. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту происшествия и выясняет все обстоятельства.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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