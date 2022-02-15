В спортивной школе Амурской области обрушился потолок
В данный момент прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Помещению необходим капитальный ремонт крыши.
Обрушившийся потолок. Фото © Прокуратура Амурской области
Момент обрушения потолка. Видео © Прокуратура Амурской области
В Амурской области в Детско-юношеской спортивной школе № 2 в одном из гимнастических залов обвалился потолок. Обрушение произошло в дневное время, однако, к счастью, никто не пострадал, зал был закрыт. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.
По данным правоохранителей, трещину на потолке в этой части здания обнаружили ещё в конце октября 2021 года. Администрация закрыла помещение, однако ремонт сделать так и не успела. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения. Сначала послышался треск, затем он перерос в грохот, с потолка посыпалась строительная пыль, после чего на пол стали падать обломки школьной крыши. На кадрах видно, что зал давно превратился в склад и используется для хранения гимнастических снарядов. По заключению экспертной организации, помещению необходим капитальный ремонт крыши. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту происшествия и выясняет все обстоятельства.
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