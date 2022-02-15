CAS опубликует полное решение по делу Камилы Валиевой до 20 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует полное решение по "допинговому делу" Камилы Валиевой до завершения Олимпийских игр в Пекине — 20 февраля. Об этом говорится в опубликованном релизе CAS.

"Роль вынесенной панели CAS заключалась только в том, чтобы определить, следует ли налагать на спортсмена временное отстранение. Разбирательством, связанным с положительной допинг-пробой, в настоящее время занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Мотивировочная часть решения будет опубликована на сайте CAS позднее на этой неделе", — говорится в сообщении.