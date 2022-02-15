CAS опубликует полное решение по делу Камилы Валиевой до 20 февраля
Тем временем спортсменка сумела одержать победу в короткой программе.
Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Justin Setterfield
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует полное решение по "допинговому делу" Камилы Валиевой до завершения Олимпийских игр в Пекине — 20 февраля. Об этом говорится в опубликованном релизе CAS.
"Роль вынесенной панели CAS заключалась только в том, чтобы определить, следует ли налагать на спортсмена временное отстранение. Разбирательством, связанным с положительной допинг-пробой, в настоящее время занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Мотивировочная часть решения будет опубликована на сайте CAS позднее на этой неделе", — говорится в сообщении.
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Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательный вердикт: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.
В короткой программе Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто.
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