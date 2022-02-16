"Исход был неясен до последних секунд": Третьяк назвал "валидольным" матч сборной России по хоккею против Дании

Четвертьфинальный матч сборной России по хоккею получился крайне напряжённым и непростым для нашей команды. Об этом телеканалу " Матч ТВ " заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

"Тяжёлая, валидольная победа. Датчане играли второй матч за два дня, но всё равно сумели доставить нашей сборной немало проблем. Исход игры был неясен до последних секунд. Что ж, четвертьфинал показал, что слабых соперников в международном хоккее не осталось. Всех поздравляю с выходом в полуфинал", — заявил Третьяк.