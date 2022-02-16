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"Исход был неясен до последних секунд": Третьяк назвал "валидольным" матч сборной России по хоккею против Дании

Немногим ранее наша национальная команда вышла в полуфинал Игр, одержав победу со счётом 3:1.

16 февраля, 08:43

Фото на обложке © Getty Images / Harry How

Четвертьфинальный матч сборной России по хоккею получился крайне напряжённым и непростым для нашей команды. Об этом телеканалу "Матч ТВ" заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

"Тяжёлая, валидольная победа. Датчане играли второй матч за два дня, но всё равно сумели доставить нашей сборной немало проблем. Исход игры был неясен до последних секунд. Что ж, четвертьфинал показал, что слабых соперников в международном хоккее не осталось. Всех поздравляю с выходом в полуфинал", заявил Третьяк.

Идём к медалям: Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине

Идём к медалям: Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что сборная России по хоккею обыграла команду Дании со счётом 3:1 и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Туда же пробилась и команда Словакии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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