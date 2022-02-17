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17 февраля, 11:10

"Здесь — дно": Конькобежка Фаткулина жёстко раскритиковала атмосферу на Олимпиаде в Пекине

Она также заметила, что хотела реализовать свои мечты и заработать медаль на Играх, но не смогла этого сделать.

Российская конькобежка Ольга Фаткулина назвала "дном" атмосферу на Олимпиаде в Пекине и объяснила свою резкую позицию.

"Вижу, как молодым ребятам грустно на этих Играх, они не видят праздника. И мне грустно. Сказала: "Берите мне первый билет отсюда, здесь — дно! На стадионе ещё есть праздничная атмосфера, а в остальном… Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, никого не узнаешь. В столовой кормят не очень. Сидим 23 дня, и еда одна и та же. Сегодня на завтраке даже хлеба не было! Дожили", — заявила спортсменка журналистам.

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Она также отметила, что хотела реализовать свои мечты и заработать медаль на Играх, но не смогла этого сделать. О планах по продолжению карьеры и возможном участии в Олимпиаде-2026 она сказала, что не спешит так далеко заглядывать.

Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон

Шамиль Гаджиев

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