Российские конькобежки остались без медалей на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
В шаге от пьедестала почёта остановилась Ангелина Голикова, которой не хватило совсем чуть-чуть.
Российские конькобежки не сумели завоевать медали на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Ближе всех к наградам из наших оказалась Ангелина Голикова, однако ей не хватило 0,1 секунды до медали. Дарья Качанова заняла девятое место, Ольга Фаткулина — 13-е.
Победу одержала японка Михо Такаги, серебро у представительницы Нидерландов Ютты Лердам, бронза у Бриттани Боу из США.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин