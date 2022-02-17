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17 февраля, 09:51

Российские конькобежки остались без медалей на дистанции 1000 метров на Олимпиаде

В шаге от пьедестала почёта остановилась Ангелина Голикова, которой не хватило совсем чуть-чуть.

Российские конькобежки не сумели завоевать медали на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Ближе всех к наградам из наших оказалась Ангелина Голикова, однако ей не хватило 0,1 секунды до медали. Дарья Качанова заняла девятое место, Ольга Фаткулина — 13-е.

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Победу одержала японка Михо Такаги, серебро у представительницы Нидерландов Ютты Лердам, бронза у Бриттани Боу из США.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Шамиль Гаджиев

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