Российские конькобежки остались без медалей на дистанции 1000 метров на Олимпиаде

Российские конькобежки не сумели завоевать медали на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Ближе всех к наградам из наших оказалась Ангелина Голикова, однако ей не хватило 0,1 секунды до медали. Дарья Качанова заняла девятое место, Ольга Фаткулина — 13-е.