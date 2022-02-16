Ждём российский подиум у фигуристок: Расписание 13-го дня Олимпиады в Пекине

Новый день Олимпийских игр в Пекине может стать одним из самых эмоциональных для всех российских болельщиков. Более того, несмотря на не самое большое количество видов программы и разыгрываемых медалей, наша копилка может завтра пополниться сразу несколькими наградами. Лайф знакомит вас с главными событиями четверга, 17 февраля, на Олимпиаде в Пекине.

Будет ли российский подиум у фигуристок?

Событие дня — произвольная программа фигуристок-одиночниц. Скандал вокруг Камилы Валиевой немного поутих, а сама спортсменка показала всему миру, что задавить её сложно, выдав феноменальную короткую программу, после которой она не смогла сдержать слёз. Теперь Камила идёт за своим вторым олимпийским золотом. Совсем рядом — Анна Щербакова, которая тоже не выключилась из борьбы за награду высшей пробы. Да и Александра Трусова может оправдать своё прозвище — "русская ракета" — и взлететь в тройку лидеров. А почему бы нет? Наши спортсменки выйдут на старт после 16:25 (мск). В прямом эфире соревнования покажет "Россия-1".

Надежды на медали в конькобежном спорте

Ангелина Голикова. Фото © ТАСС / ЕРА / Vincent Jannink

Близятся к концу старты у мастеров конькобежного спорта. Очередной день дарит российским болельщикам большие надежды на награды. Впереди — забег на 1000 метров у женщин. После бронзы на 500-метровке Ангелина Голикова была расстроена результатом, но говорила о том, что покажет себя на дистанции вдвое длиннее. Помимо неё в гонку отправятся Ольга Фаткулина и Дарья Качанова. Стартуем в 11:30.

Болеем за наших во фристайле

Поболеть за россиянок стоит и в женском фристайле в дисциплине ски-кросс. От России с самых первых этапов квалификации в бой отправятся Екатерина Мальцева, Анастасия Чирткова, Елизавета Понкратова и Наталья Шерина. Начало соревнований в 6:30, а финалы — через четыре часа после этого.