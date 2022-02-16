"Это зависть": Сенатор Кресс призвал Запад следить за своими атлетами в ответ на вброс о Камиле Валиевой

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс прокомментировал в беседе с Лайфом информацию газеты New York Times, которая выдала информацию о якобы обнаружении в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой трёх препаратов, два из которых разрешённые. Собеседник Лайфа посоветовал Западу следить за своими спортсменами, а не за Валиевой.

"Нормальным умом это (почему так пристально следят за нашими спортсменами. — Прим. Лайфа) понять сложно. New York Times и другие так называемые западные журналисты — это зависть. Они сами не могут достойно выступить на Олимпийских играх и ищут там, где ничего нет", — заявил Виктор Кресс.

По словам собеседника Лайфа, Камилой Валиевой надо гордиться, и не только нашей стране, но и всему миру, что есть такие люди и ещё в столь юном возрасте, а её гнобят, потому что ненавидят нашу страну и ничего с ней не могут сделать, считает сенатор. По его мнению, Запад придумывает что попало, вместо того чтобы готовить своих спортсменов и следить за ними, потому что там через одного принимают допинг, уверен Кресс.