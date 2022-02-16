"Это зависть": Сенатор Кресс призвал Запад следить за своими атлетами в ответ на вброс о Камиле Валиевой
По мнению собеседника Лайфа, нашей фигуристкой надо гордиться, причём не только России, но и всему миру. Однако юную чемпионку вместо этого гнобят.
Камила Валиева. Фото © Getty Images / Matthew Stockman
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс прокомментировал в беседе с Лайфом информацию газеты New York Times, которая выдала информацию о якобы обнаружении в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой трёх препаратов, два из которых разрешённые. Собеседник Лайфа посоветовал Западу следить за своими спортсменами, а не за Валиевой.
"Нормальным умом это (почему так пристально следят за нашими спортсменами. — Прим. Лайфа) понять сложно. New York Times и другие так называемые западные журналисты — это зависть. Они сами не могут достойно выступить на Олимпийских играх и ищут там, где ничего нет", — заявил Виктор Кресс.
По словам собеседника Лайфа, Камилой Валиевой надо гордиться, и не только нашей стране, но и всему миру, что есть такие люди и ещё в столь юном возрасте, а её гнобят, потому что ненавидят нашу страну и ничего с ней не могут сделать, считает сенатор. По его мнению, Запад придумывает что попало, вместо того чтобы готовить своих спортсменов и следить за ними, потому что там через одного принимают допинг, уверен Кресс.
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Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от Олимпиады, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления. 14 февраля CAS вынес окончательный вердикт: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине. При этом в МОК сообщили, что не будут проводить церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Полное решение по делу россиянки CAS опубликует до 20 февраля.
В рамках личного турнира Олимпийских игр в Пекине фигуристки уже откатали короткую программу. Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку в тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Партнёрши Валиевой по команде Анна Щербакова и Александра Трусова заняли второе и четвёртое место.
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