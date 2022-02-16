Долгожданная медаль: Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде
Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина вошли в состав нашей команды.
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете 4 х 6 км в рамках Олимпийских игр в Пекине.
В составе нашей команды выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Главной звездой гонки у россиянок стала Резцова, которая сумела отыграть несколько позиций и передать эстафету Светлане Мироновой первой. Та зашла на штрафной круг после второй стрельбы и передавала эстафету третьей. Ульяна Нигматуллина здорово справилась со своим этапом и принесла нашей стране серебро.
Победу одержала сборная Швеции. Добавим, что у сборной России это 21-я медаль на Олимпийских играх. В копилке нашей команды — четыре золотые, восемь серебряных и девять бронзовых наград.
ТАСС / Сергей Бобылев