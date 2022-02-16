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Регион
Опубликовано 16 февраля 2022, 08:56
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Долгожданная медаль: Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде

Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина вошли в состав нашей команды.

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете 4 х 6 км в рамках Олимпийских игр в Пекине.

В составе нашей команды выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Главной звездой гонки у россиянок стала Резцова, которая сумела отыграть несколько позиций и передать эстафету Светлане Мироновой первой. Та зашла на штрафной круг после второй стрельбы и передавала эстафету третьей. Ульяна Нигматуллина здорово справилась со своим этапом и принесла нашей стране серебро.

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Победу одержала сборная Швеции. Добавим, что у сборной России это 21-я медаль на Олимпийских играх. В копилке нашей команды — четыре золотые, восемь серебряных и девять бронзовых наград.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Шамиль Гаджиев
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