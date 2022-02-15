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Надежды на королей лыж и четвертьфинал хоккеистов: Расписание 12-го дня Олимпиады в Пекине

Пока наша сборная, имея 20 медалей в активе, находится в районе границы первой десятки общего зачёта.

15 февраля, 17:35
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, VASSIL DONEV, Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, VASSIL DONEV, Валерий Шарифулин

На стремительно приближающейся к концу Олимпиаде в Пекине изо дня в день разыгрывается всё больше комплектов медалей. Новый день подарит миру сразу восемь новых чемпионов. За наивысшие награды будут бороться и россияне. Где? Лайф знакомит вас с главными событиями среды, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине.

Лыжные гонки. Командный спринт

Юлия Ступак. Фото © ТАСС / VASSIL DONEV

Юлия Ступак. Фото © ТАСС / VASSIL DONEV

Предпоследний вид программы у лыжников и лыжниц — командный спринт. В Пекине наших уже окрестили королями из-за мощных побед в эстафетах, да и отдельные успехи Александра Большунова не могли остаться незамеченными. Впереди командный спринт, причём классикой, где у нас силён не только Большунов, но и Александр Терентьев. У женщин болеем за Юлию Ступак и Наталью Непряеву. Посмотрим, прибавят ли наши к золоту в эстафетах ещё две медали высшей пробы. Стартуем в 10:15 на "России-1". Финалы — двумя часами позже.

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Лыжница Степанова предложила журналисту найти "моторчик в трусиках" из-за странных подозрений

Биатлон. Женская эстафета

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Там же, на телеканале "Россия-1", начиная с 10:45 смотрим женскую эстафету. Представительницы прекрасной половины человечества пока не балуют нас результатами на этих Играх. Разладилась стрельба, да и кондиции словно не те. Эстафета, возможно, единственный шанс наших женщин увезти из Пекина награды. На старт выйдут Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету на Олимпиаде

Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету на Олимпиаде

Хоккей. Четвертьфинал

Игроки Сборной России. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Игроки Сборной России. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

К возможному золоту начинает активно выдвигаться сборная России по хоккею. Команда Алексея Жамнова в первом матче плей-офф встретится с не самой грозной сборной Дании. Однако важный момент: на групповом этапе мы играли с теми же скандинавами — и помучились с ними очень знатно. Вообще, к игре наших были определённые вопросы. Посмотрим, что будет в матчах навылет, где ошибаться нельзя. Начало в 9:00, прямой эфир — на Первом канале.

Шорт-трек. Мужская эстафета и женский забег на 1500 метров

Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Свою программу выступления на Олимпиаде в Пекине завтра завершат представители шорт-трека. Последними станут забеги на 1500 метров у женщин и мужская эстафета. И там и там можем рассчитывать на медали. На полторы тысячи метров от России выйдут Софья Просвирнова, Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова. А наша мужская команда уже в финале, где будет бороться за самые высокие награды. Стартуем в 14:30.

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Фристайл. Финал в акробатике

Неожиданно для всех Максим Буров — главная надежда сборной России в акробатике — из борьбы выбыл ещё на стадии квалификации. Без него за медали будет бороться куда сложнее, но сбрасывать наших со счетов не стоит. Болеем завтра за Илью Бурова и Станислава Никитина, которые показали очень неплохие результаты в квалификации.

Добавим, что на кону в 12-й день Олимпийских игр будет стоять восемь комплектов медалей. Пока наша команда находится в районе границы первой десятки общего зачёта, продолжая оставаться на втором месте по общему числу наград.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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