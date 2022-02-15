Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету на Олимпиаде

Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав на женскую эстафету в рамках Олимпиады в Пекине.

На первом этапе нашу сборную представит Ирина Казакевич, на втором — Кристина Резцова. Светлана Миронова будет участвовать в третьем этапе, завершит эстафету Ульяна Нигматуллина.

Латыпов — о промахах на стрельбе в олимпийской эстафете: Всё могло быть хуже

Ранее в аналогичной дисциплине мужская сборная России взяла бронзу. Судьба всей гонки решилась на последнем огневом рубеже, где Эдуард Латыпов не смог справиться с ветром и в итоге растерял почти минутное преимущество нашей команды над остальными соперниками.