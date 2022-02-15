Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету на Олимпиаде
В аналогичной дисциплине у мужчин ранее наша команда завоевала бронзу, а судьба гонки решилась на последнем огневом рубеже.
Кристина Резцова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав на женскую эстафету в рамках Олимпиады в Пекине.
На первом этапе нашу сборную представит Ирина Казакевич, на втором — Кристина Резцова. Светлана Миронова будет участвовать в третьем этапе, завершит эстафету Ульяна Нигматуллина.
Ранее в аналогичной дисциплине мужская сборная России взяла бронзу. Судьба всей гонки решилась на последнем огневом рубеже, где Эдуард Латыпов не смог справиться с ветром и в итоге растерял почти минутное преимущество нашей команды над остальными соперниками.
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