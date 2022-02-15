Фатальная последняя стрельба: Мужская сборная России по биатлону взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

В составе нашей команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Уже на первом этапе Халили сумел выйти вперёд и создать небольшой отрыв, который развил Александр Логинов. Максим Цветков сохранил преимущество за счёт блестящей работы на огневом рубеже, однако судьба гонки решилась на последней стрельбе, где Эдуард Латыпов зашёл на два штрафных круга, и наша команда в итоге переместилась на третье место.