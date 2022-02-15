Латыпов — о промахах на стрельбе в олимпийской эстафете: Всё могло быть хуже
На заключительной стрельбе он не справился с ветром, ушёл на два штрафных круга и растерял почти минутный отрыв.
Российский биатлонист Эдуард Латыпов в беседе с телеканалом "Матч ТВ" прокомментировал свою стрельбу в эстафете на Олимпиаде в Пекине, на которой он допустил шесть промахов и отправился на два штрафных круга.
"Первым выстрелом на стойке был далёкий промах, дальше я старался работать в ритме. И потом тут же второй промах, мне стало так тяжело внутри... Я пытался собраться. Не знаю, как я дальше закрывал, использовал доппатроны. Всё могло быть гораздо хуже. Слава богу, с этим справился и дотерпел финишный круг. Для меня это был самый сложный рубеж", — заявил Латыпов.
Латыпов также рассказал, что сразу после финиша он извинился перед партнёрами по команде, которые создали для него комфортный задел, и рассказал об ответной поддержке от них.
Напомним, мужская сборная России взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Судьба всей гонки решилась на последнем огневом рубеже, где Эдуард Латыпов не смог справиться с ветром и в итоге растерял почти минутное преимущество нашей команды над остальными соперниками.
Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников