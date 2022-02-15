Латыпов — о промахах на стрельбе в олимпийской эстафете: Всё могло быть хуже

На заключительной стрельбе он не справился с ветром, ушёл на два штрафных круга и растерял почти минутный отрыв.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в беседе с телеканалом "Матч ТВ" прокомментировал свою стрельбу в эстафете на Олимпиаде в Пекине, на которой он допустил шесть промахов и отправился на два штрафных круга.

"Первым выстрелом на стойке был далёкий промах, дальше я старался работать в ритме. И потом тут же второй промах, мне стало так тяжело внутри... Я пытался собраться. Не знаю, как я дальше закрывал, использовал доппатроны. Всё могло быть гораздо хуже. Слава богу, с этим справился и дотерпел финишный круг. Для меня это был самый сложный рубеж", — заявил Латыпов.

Латыпов также рассказал, что сразу после финиша он извинился перед партнёрами по команде, которые создали для него комфортный задел, и рассказал об ответной поддержке от них.