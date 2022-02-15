"Повесил медаль на шею": Главный тренер сборной России по биатлону объяснил промахи Латыпова на стрельбе в эстафете

На заключительной стрельбе он не справился с ветром, ушёл на два штрафных круга и потерял почти минутный отрыв.

Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил неудачную стрельбу биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

"Видимо, рано повесил медаль на шею, торопился. Можно было переждать ветер, а начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни всё бывает, конечно", — заявил Каминский "Матч ТВ".