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"Повесил медаль на шею": Главный тренер сборной России по биатлону объяснил промахи Латыпова на стрельбе в эстафете

На последнем огневом рубеже он не сумел справиться с ветром и отправился на два штрафных круга, растеряв почти минутное преимущество.

15 февраля, 08:52

Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / ZUMA / Joel Marklund

Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил неудачную стрельбу биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

"Видимо, рано повесил медаль на шею, торопился. Можно было переждать ветер, а начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни всё бывает, конечно", — заявил Каминский "Матч ТВ".

Фатальная последняя стрельба: Мужская сборная России по биатлону взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Фатальная последняя стрельба: Мужская сборная России по биатлону взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Напомним, мужская сборная России взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Судьба всей гонки решилась на последнем огневом рубеже, где Эдуард Латыпов не смог справиться с ветром и в итоге растерял почти минутное преимущество нашей команды над остальными соперниками.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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