"Повесил медаль на шею": Главный тренер сборной России по биатлону объяснил промахи Латыпова на стрельбе в эстафете
На заключительной стрельбе он не справился с ветром, ушёл на два штрафных круга и потерял почти минутный отрыв.
Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил неудачную стрельбу биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
"Видимо, рано повесил медаль на шею, торопился. Можно было переждать ветер, а начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни всё бывает, конечно", — заявил Каминский "Матч ТВ".
Напомним, мужская сборная России взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Судьба всей гонки решилась на последнем огневом рубеже, где Эдуард Латыпов не смог справиться с ветром и в итоге растерял почти минутное преимущество нашей команды над остальными соперниками.
Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / ZUMA / Joel Marklund