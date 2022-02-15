Российский конькобежец показал средний палец после заезда на Олимпиаде и извинился за это
Он также признался, что не хотел кого-либо обидеть, а сам жест стал просто выплеском эмоций.
Даниил Алдошкин. Фото © ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY
Российский конькобежец Даниил Алдошкин извинился за свой жест со средним пальцем после полуфинала гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине.
"После полуфинала был чисто эмоциональный выплеск. Просто вскинул руки. Не хотел никого обидеть. Приношу извинения всем, кого это могло затронуть", — заявил Алдошкин.
Свои извинения также принёс президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов и заявил, что он уже пообщался с Алдошкиным по этому поводу.
Ранее Лайф сообщал, что российские конькобежцы завоевали серебро в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, который является первым в истории мужчиной-спортсменом, ставшим призёром Олимпийских игр в шорт-треке и конькобежном спорте.
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