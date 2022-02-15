Российский конькобежец показал средний палец после заезда на Олимпиаде и извинился за это

Российский конькобежец Даниил Алдошкин извинился за свой жест со средним пальцем после полуфинала гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине.

"После полуфинала был чисто эмоциональный выплеск. Просто вскинул руки. Не хотел никого обидеть. Приношу извинения всем, кого это могло затронуть", — заявил Алдошкин.

Свои извинения также принёс президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов и заявил, что он уже пообщался с Алдошкиным по этому поводу.