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"Трясутся руки": Жена конькобежца Захарова поделилась эмоциями от серебра своего мужа на Олимпиаде

Руслан Захаров стал первым спортсменом, который выиграл медали Игр в шорт-треке и конькобежном спорте.

15 февраля, 10:14
<p>Руслан Захаров. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Руслан Захаров. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Жена российского конькобежца Руслана Захарова Ситора поделилась своими эмоциями от завоёванной серебряной медали своего супруга на Олимпиаде в Пекине.

"Сейчас дождусь цветочной церемонии. Но успела поздравить в соцсетях и в личные сообщения. Болела с серебряным призёром чемпионата мира в шорт-треке Вячеславом Кургиняном дома. Невероятные эмоции, трясутся руки, эмоции переполняют!" — заявила в беседе с Лайфом супруга спортсмена.

Есть вторая медаль дня: Мужская сборная России по конькобежному спорту взяла серебро в гонке преследования на ОИ

Есть вторая медаль дня: Мужская сборная России по конькобежному спорту взяла серебро в гонке преследования на ОИ

Ранее Лайф сообщал, что российские конькобежцы завоевали серебро в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, который стал первым в истории мужчиной-спортсменом, ставшим призёром Олимпийских игр в шорт-треке и конькобежном спорте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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