"Трясутся руки": Жена конькобежца Захарова поделилась эмоциями от серебра своего мужа на Олимпиаде
Руслан Захаров стал первым спортсменом, который выиграл медали Игр в шорт-треке и конькобежном спорте.
Руслан Захаров. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Жена российского конькобежца Руслана Захарова Ситора поделилась своими эмоциями от завоёванной серебряной медали своего супруга на Олимпиаде в Пекине.
"Сейчас дождусь цветочной церемонии. Но успела поздравить в соцсетях и в личные сообщения. Болела с серебряным призёром чемпионата мира в шорт-треке Вячеславом Кургиняном дома. Невероятные эмоции, трясутся руки, эмоции переполняют!" — заявила в беседе с Лайфом супруга спортсмена.
Есть вторая медаль дня: Мужская сборная России по конькобежному спорту взяла серебро в гонке преследования на ОИ
Ранее Лайф сообщал, что российские конькобежцы завоевали серебро в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, который стал первым в истории мужчиной-спортсменом, ставшим призёром Олимпийских игр в шорт-треке и конькобежном спорте.
Комментариев: 0