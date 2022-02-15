"Трясутся руки": Жена конькобежца Захарова поделилась эмоциями от серебра своего мужа на Олимпиаде

Жена российского конькобежца Руслана Захарова Ситора поделилась своими эмоциями от завоёванной серебряной медали своего супруга на Олимпиаде в Пекине.

"Сейчас дождусь цветочной церемонии. Но успела поздравить в соцсетях и в личные сообщения. Болела с серебряным призёром чемпионата мира в шорт-треке Вячеславом Кургиняном дома. Невероятные эмоции, трясутся руки, эмоции переполняют!" — заявила в беседе с Лайфом супруга спортсмена.