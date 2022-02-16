Певица Сати Казанова объявила об эмиграции из России

Певица Сати Казанова рассказала о своих планах переехать из России в Италию. В 2017 году экс-солистка группы "Фабрика" вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Сейчас пара проживает в Москве, но, по словам певицы, большую часть времени она намерена проводить в Европе.

"У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведём там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — всё это связано пока ещё в большей степени с Россией", — рассказала Казанова в интервью порталу WMJ и подчеркнула, что планирует "всё больше и больше становиться независимой территориально от России".