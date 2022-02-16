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Певица Сати Казанова объявила об эмиграции из России

Артистка поделилась, что со временем хочет стать более "независимой территориально от России".

16 февраля, 08:53
<p>Певица Сати Казанова. Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CDOzuc3nXxr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / satikazanova</a></p>

Певица Сати Казанова. Фото © Instagram / satikazanova

Певица Сати Казанова рассказала о своих планах переехать из России в Италию. В 2017 году экс-солистка группы "Фабрика" вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Сейчас пара проживает в Москве, но, по словам певицы, большую часть времени она намерена проводить в Европе.

"У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведём там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — всё это связано пока ещё в большей степени с Россией", — рассказала Казанова в интервью порталу WMJ и подчеркнула, что планирует "всё больше и больше становиться независимой территориально от России".

Также артистка призналась, что иногда на взаимоотношениях в их интернациональной семье сказывается различие менталитетов, однако терпеливость супруга сглаживает углы.

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А ранее комик Нурлан Сабуров рассказал о возможном переезде в США. Юморист признался, что на данном этапе жизни имеет некоторые трудности с английским языком, кроме того, боится конкуренции.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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