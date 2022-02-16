Арестован заподозренный в госизмене житель Плесецка

Жителя посёлка Плесецка Архангельской области, который был задержан ФСБ по подозрению в государственной измене, отправили в СИЗО. Решение об аресте Ровшана Намазова принял Лефортовский районный суд Москвы.

"Постановлением Лефортовского районного суда от 11 февраля в отношении Намазова Ровшана Намаза Оглы, подозреваемого по статье 275 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля", — сообщает пресс-служба инстанции.