Арестован заподозренный в госизмене житель Плесецка
Намазову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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Жителя посёлка Плесецка Архангельской области, который был задержан ФСБ по подозрению в государственной измене, отправили в СИЗО. Решение об аресте Ровшана Намазова принял Лефортовский районный суд Москвы.
"Постановлением Лефортовского районного суда от 11 февраля в отношении Намазова Ровшана Намаза Оглы, подозреваемого по статье 275 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля", — сообщает пресс-служба инстанции.
Ранее суд в Крыму приговорил к 12 годам агента военной разведки Украины за шпионаж. По данным спецслужб, мужчина собирал и передавал Киеву информацию о российских воинских частях и их дислоцировании на территории полуострова.
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