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ФСБ требует арестовать жителя Плесецка по подозрению в госизмене

Известно, что россиянин живёт рядом с космодромом и занимался некоторое время предпринимательской деятельностью.

15 февраля, 14:40

Сотрудники ФСБ РФ. Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Жителя посёлка Плесецк подозревают в государственной измене. Сейчас ФСБ требует арестовать мужчину, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ ("Госизмена")", — отметили в суде.

По данным ТАСС, Намазов проживает недалеко от космодрома и какое-то время был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Ранее суд в Крыму приговорил к 12 годам агента военной разведки Украины за шпионаж. По данным спецслужб, мужчина собирал и передавал Киеву информацию о российских воинских частях и их дислоцировании на территории полуострова.

Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан за госизмену

Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан за госизмену

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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