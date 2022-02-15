ФСБ требует арестовать жителя Плесецка по подозрению в госизмене
Известно, что россиянин живёт рядом с космодромом и занимался некоторое время предпринимательской деятельностью.
Сотрудники ФСБ РФ. Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
Жителя посёлка Плесецк подозревают в государственной измене. Сейчас ФСБ требует арестовать мужчину, сообщили в Лефортовском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ ("Госизмена")", — отметили в суде.
По данным ТАСС, Намазов проживает недалеко от космодрома и какое-то время был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
Ранее суд в Крыму приговорил к 12 годам агента военной разведки Украины за шпионаж. По данным спецслужб, мужчина собирал и передавал Киеву информацию о российских воинских частях и их дислоцировании на территории полуострова.
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