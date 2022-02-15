ФСБ требует арестовать жителя Плесецка по подозрению в госизмене

Жителя посёлка Плесецк подозревают в государственной измене. Сейчас ФСБ требует арестовать мужчину, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ ("Госизмена")", — отметили в суде.

По данным ТАСС, Намазов проживает недалеко от космодрома и какое-то время был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.