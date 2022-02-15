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Путин отметил настрой Шольца на взаимовыгодное сотрудничество с Москвой

Сегодня во время переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, а также наиболее актуальные проблемы международной повестки.

15 февраля, 14:35
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67461/photos/67317" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время переговоров увидел настрой канцлера Германии Олафа Шольца на дальнейшее взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество Москвы и Берлина. Об этом российский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи.

"В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития и, конечно, уделили внимание наиболее актуальным вопросам международной повестки дня", — отметил Путин.

Песков подтвердил, что Путин и Шольц пообщаются за длинным столом

Песков подтвердил, что Путин и Шольц пообщаются за длинным столом

Напомним, Олаф Шольц прибыл сегодня, 15 февраля, в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения было много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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