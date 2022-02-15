Путин отметил настрой Шольца на взаимовыгодное сотрудничество с Москвой

Президент России Владимир Путин во время переговоров увидел настрой канцлера Германии Олафа Шольца на дальнейшее взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество Москвы и Берлина. Об этом российский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи.