Путин отметил настрой Шольца на взаимовыгодное сотрудничество с Москвой
Сегодня во время переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, а также наиболее актуальные проблемы международной повестки.
Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время переговоров увидел настрой канцлера Германии Олафа Шольца на дальнейшее взаимовыгодное и прагматичное сотрудничество Москвы и Берлина. Об этом российский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи.
"В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития и, конечно, уделили внимание наиболее актуальным вопросам международной повестки дня", — отметил Путин.
Напомним, Олаф Шольц прибыл сегодня, 15 февраля, в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения было много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.
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