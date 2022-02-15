Песков назвал темы переговоров Путина и Шольца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предстоящие переговоры российской стороны с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который прибыл с визитом в Москву. По его словам, они будут продолжительными.

"Сегодня с визитом [прибыл] генканцлер [Германии Олаф] Шольц. Будет беседа, рабочий завтрак, потом совместная пресс-конференция. Вполне можно спрогнозировать, что переговоры будут продолжительными. Тем для обсуждений много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ", — рассказал Песков.

Также на повестке дня тема двусторонних отношений. Представитель Кремля назвал это весьма солидным багажом торгово-экономических отношений. Кроме того, это первая очная встреча Путина и его немецкого коллеги после того, как Шольц стал канцлером Германии, отметил Песков.