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Суд оставил в силе приговор студентке Башкировой, сбившей троих детей в Москве

Прокуратура просила ужесточить девушке наказание и приговорить к шести годам колонии общего режима.

15 февраля, 10:08
<p>Фото © Мосгорсуд </p>

Фото © Мосгорсуд

Мосгорсуд не стал изменять приговор осуждённой на пять лет колонии-поселения Валерии Башкировой за ДТП, где пострадал один ребёнок и ещё двое детей погибли, сообщили в пресс-службе суда.

Фото © Мосгорсуд

Фото © Мосгорсуд

"Апелляционное представление прокуратуры и апелляционная жалоба защиты оставлены без удовлетворения", — заявил представитель суда.

Сбившая троих детей в Москве студентка Башкирова обжаловала приговор

Сбившая троих детей в Москве студентка Башкирова обжаловала приговор

Напомним, трагедия произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП двое детей скончались, а четырёхмесячная девочка, находившаяся в коляске, отделалась травмами. В итоге 15 ноября суд приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения, запретив ей на несколько лет садиться за руль. Прокуратура Москвы обжаловала этот приговор, решив, что наказание должно быть более жёстким – шесть лет колонии общего режима.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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