Суд оставил в силе приговор студентке Башкировой, сбившей троих детей в Москве
Прокуратура просила ужесточить девушке наказание и приговорить к шести годам колонии общего режима.
Фото © Мосгорсуд
Мосгорсуд не стал изменять приговор осуждённой на пять лет колонии-поселения Валерии Башкировой за ДТП, где пострадал один ребёнок и ещё двое детей погибли, сообщили в пресс-службе суда.
Фото © Мосгорсуд
"Апелляционное представление прокуратуры и апелляционная жалоба защиты оставлены без удовлетворения", — заявил представитель суда.
Напомним, трагедия произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП двое детей скончались, а четырёхмесячная девочка, находившаяся в коляске, отделалась травмами. В итоге 15 ноября суд приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения, запретив ей на несколько лет садиться за руль. Прокуратура Москвы обжаловала этот приговор, решив, что наказание должно быть более жёстким – шесть лет колонии общего режима.
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