В WSJ раскрыли выгоду американской экономики от кризиса на Украине
Автор публикации отметил, что рост добычи нефти и газа в США стал геополитическим и экономическим активом страны, что позволяет вытеснить российских конкурентов с европейского рынка.
Фото © Shutterstock
Экспорт сжиженного природного газа из США в Европу заметно увеличился в связи с эскалацией ситуации на Украине. На это обратили внимание в американском издании The Wall Street Journal.
Автор публикации Дэниел Ергин отметил, что рост добычи нефти и газа в США стал геополитическим и экономическим активом страны и это позволяет вытеснить российских конкурентов с европейского рынка.
"Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире (почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России) и крупнейшим в мире производителем природного газа", — говорится в статье.
По мнению автора, к успеху нефтедобывающей промышленности США привёл развернувшийся кризис на территории Украины. В публикации отмечается, что на сегодняшний день нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции США. Украинский и энергетический кризисы в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в Штатах, подчеркнули в издании.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева.
Комментариев: 0