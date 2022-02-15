В WSJ раскрыли выгоду американской экономики от кризиса на Украине

Экспорт сжиженного природного газа из США в Европу заметно увеличился в связи с эскалацией ситуации на Украине. На это обратили внимание в американском издании The Wall Street Journal.

Автор публикации Дэниел Ергин отметил, что рост добычи нефти и газа в США стал геополитическим и экономическим активом страны и это позволяет вытеснить российских конкурентов с европейского рынка.

"Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире (почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России) и крупнейшим в мире производителем природного газа", — говорится в статье.

По мнению автора, к успеху нефтедобывающей промышленности США привёл развернувшийся кризис на территории Украины. В публикации отмечается, что на сегодняшний день нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции США. Украинский и энергетический кризисы в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в Штатах, подчеркнули в издании.