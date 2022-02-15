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Bild: Шольц отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву

Как отмечает издание, такое решение никак не связано с опасениями, что ДНК канцлера "может попасть в российские руки".

15 февраля, 09:55

Олаф Шольц прилетел в Москву. Кадр из видео © Twitter / Michaela Kuefner

Канцлеру Германии Олафу Шольцу по прибытии в Москву тест на коронавирус провёл врач из немецкого посольства в России. От теста российской стороны он отказался, пишет таблоид Bild.

По информации немецкого издания, Россия получила разрешение направить в немецкий правительственный Airbus наблюдателя, чтобы он проконтролировал выполнение ПЦР-теста. При этом газета не уточняет, было ли это действительно сделано.

Однако Bild отмечает, что "отказ от теста со стороны российских представителей никак не связан с опасениями, что ДНК канцлера может попасть в российские руки". Отсылка связана с появившейся ранее в СМИ информацией о том, что посетивший Москву президент Франции Эмманюэль Макрон отказался сдать ПЦР-тест из-за опасений по поводу его ДНК.

Песков объяснил ситуацию с ПЦР-тестом Макрона перед встречей с Путиным

Песков объяснил ситуацию с ПЦР-тестом Макрона перед встречей с Путиным

Напомним, переговоры Путина и Макрона прошли в Кремле 7 февраля. Многих поразил длинный стол, за которым главы государств вели беседу. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил всё очень просто: дело исключительно в эпидемиологических мерах. Позднее агентство Reuters написало, что переговоры Путина и Макрона прошли за длинным столом, так как французский лидер якобы отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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