Bild: Шольц отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву

Канцлеру Германии Олафу Шольцу по прибытии в Москву тест на коронавирус провёл врач из немецкого посольства в России. От теста российской стороны он отказался, пишет таблоид Bild.

По информации немецкого издания, Россия получила разрешение направить в немецкий правительственный Airbus наблюдателя, чтобы он проконтролировал выполнение ПЦР-теста. При этом газета не уточняет, было ли это действительно сделано.

Russian climb down begins as German Chancellor @OlafScholz steps off the plane for talks with President Putin.

Russia says sending some of its troops on Ukrainian border back to their bases.

No independent confirmation yet. pic.twitter.com/ag7PzvpoJA — Michaela Kuefner (@MKuefner) February 15, 2022