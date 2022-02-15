Врач Андреева назвала опасные признаки "омикрона" у детей, когда срочно нужна скорая

Врач – анестезиолог-ревматолог ДГБ № 1 Санкт-Петербурга Зоя Андреева рассказала об опасных признаках "омикрона" у детей. Если у ребёнка до года держится температура выше 38, присутствуют слабость, вялость, заторможенность и сонливость — это повод для вызова скорой.

"Опасно, если температура выше 38,5 и не снижается стандартными средствами. И на фоне жара спазм периферических сосудов кожи: бледные, холодные, мраморные руки и ноги, цианоз (синюшность) ногтевых лож", — приводит слова врача kp.ru.

Следует немедленно вызывать врачей при нестандартном поведении ребёнка с высокой температурой, а также при обмороке, судорогах любого характера и продолжительности. Сильная головная боль, в особенности сопровождающаяся рвотой, сыпь, изменение цвета кожи, любые нарушения дыхания и одышка также являются поводом для вызова неотложки.

Врач отметила, что необходимо наблюдать за положением ребёнка. Опасно, если он вынужден спать полусидя, опираясь на руки. Если есть рвота и жидкий стул больше суток, очень тёмная моча, задержка мочеиспускания на несколько часов и боли в животе, его обязательно должен осмотреть врач.

Также доктор рассказала об опасности мультисистемного воспалительного синдрома, возникающего после ковида. Он поражает сразу несколько органов или систем организма, включая железы. Однако Андреева успокоила, что это тяжелейшее состояние не самый частый вариант постковида. Ещё один постковидный враг — синдром Кавасаки. Это острый системный васкулит (воспаление), который может приводить к патологическим изменениям коронарных артерий и представляет угрозу для здоровья и жизни пациента.