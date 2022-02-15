ВОЗ озвучит выводы по происхождению ковида в ближайшие недели
В прошлом году организация учредила Научно-консультативную группу по изучению новых патогенов.
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Научно-консультативная группа Всемирной организации здравоохранения, которая изучает происхождение нового коронавируса, в ближайшие недели озвучит результаты своей работы. Об этом заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.
"В октябре прошлого года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели", — отметил он.
Напомним, в прошлом году стало известно, что ВОЗ создаёт структуру по изучению обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом, в том числе SARS-CoV-2. Перед новой группой исследователей стоит задача помочь ВОЗ в поиске данных, необходимых для предотвращения вспышек инфекции, а также определить, как поведение человека влияет на возникновение новых болезней.
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