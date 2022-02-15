ВОЗ озвучит выводы по происхождению ковида в ближайшие недели

Научно-консультативная группа Всемирной организации здравоохранения, которая изучает происхождение нового коронавируса, в ближайшие недели озвучит результаты своей работы. Об этом заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

"В октябре прошлого года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели", — отметил он.