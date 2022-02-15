Ресторанам, кафе и кинотеатрам в Петербурге разрешат работать до двух ночи

В Санкт-Петербурге с 21 февраля работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов и кинотеатров будет продлена до двух часов ночи. Постановление о смягчении антиковидных ограничений подписал губернатор города Александр Беглов. Сейчас точкам общепита разрешено работать до 23 часов.

"Продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов. Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи", — сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

Новые послабления не коснутся ночных кабаре и клубов (дискотек). Они по-прежнему остаются закрытыми. Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах, ресторанах и на иных объектах общественного питания.