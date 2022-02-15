В Москве началось клиническое исследование ещё одной назальной вакцины от ковида

В Москве стартовало клиническое исследование назальной вакцины для профилактики CoViD-19 производителя "Генериум". Кроме того, продолжается изучение назальной вакцины, разработанной центром имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Всего в нём примет участие 660 человек: около 400 из них — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России. Эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения", — рассказала Ракова.

Исследование проводится на базе поликлиник № 2, 36, 52, 68, 115 и 210, а также в 11 центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саранске, Саратове, Ярославле и Смоленске, где специалисты изучат эффективность и безопасность препарата.