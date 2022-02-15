Захарова сравнила с анекдотом ситуацию с ответом Запада на письмо Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила с анекдотом ситуацию с коллективным ответом Евросоюза и НАТО на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По её оценке, когда на запрос российского ведомства о позиции конкретных государств ответ приходит не от них, это говорит о том, что страны окончательно утрачивают суверенитет.

"Ответы были даны не теми, кому писали письма: в современной обстановке бывает и такое. Пишешь одному — отвечает другой. Похоже на анекдот, но и такое случается", — выразила свою точку зрения Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Дипломат напомнила, что письмо Лаврова отправлялось в национальном качестве: каждому государству, министрам иностранных дел. В итоге же за них за всех ответили генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель.