Захарова сравнила с анекдотом ситуацию с ответом Запада на письмо Лаврова
Дипломат напомнила, что документ отправлялся министрам иностранных дел каждой страны, но в итоге за них ответили Столтенберг и Боррель.
Мария Захарова. Фото © VK / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила с анекдотом ситуацию с коллективным ответом Евросоюза и НАТО на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По её оценке, когда на запрос российского ведомства о позиции конкретных государств ответ приходит не от них, это говорит о том, что страны окончательно утрачивают суверенитет.
"Ответы были даны не теми, кому писали письма: в современной обстановке бывает и такое. Пишешь одному — отвечает другой. Похоже на анекдот, но и такое случается", — выразила свою точку зрения Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Дипломат напомнила, что письмо Лаврова отправлялось в национальном качестве: каждому государству, министрам иностранных дел. В итоге же за них за всех ответили генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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Ранее сообщалось, что Столтенберг в письме Лаврову призвал Москву вновь провести переговоры по ситуации на Украине, а также безопасности и ядерной политике.
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