Захарова: Никаких "российских" условий выполнения Минских соглашений нет

Москва не выдвигает никаких прочих условий выполнения Минских соглашений, в отличие от Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Никаких российских условий нет, кроме буквального, как записано, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать российскими условиями? Или здравым смыслом? Наверное, в контексте нынешней украинской политики они считывают это так. Но на самом деле единственное, о чём мы говорим (мне уже кажется, это стало уже лозунгом), — выполнение Минских договорённостей так, как это записано", — отметила дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Захарова также заявила, что Киев для "подмены имплементации Минских соглашений" использует настоящий фарс, поскольку у украинских властей нет силы и смелости заявить о том, что они не будут выполнять эти договорённости.