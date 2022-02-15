НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Сборная России по хоккею сыграет с Данией в 1/4 финала Олимпиады в Пекине

Команды уже встречались между собой на групповом этапе, и тогда победу одержали подопечные Алексея Жамнова.

15 февраля, 07:09

Матч сборных России и Дании на Олимпиаде-2022. Фото © ФХР

Сборная России по хоккею узнала соперника по четвертьфиналу Олимпиады в Пекине. Им станет команда Дании.

Скандинавы в матче первого раунда плей-офф обыграли сборную Латвии со счётом 3:2. Шайбами в составе датчан отметились Поульсен, Якобсен и Лауридсен, у латышей дубль оформил Дарзиньш.

Вторая победа: Сборная России по хоккею обыграла Данию со счётом 2:0 на Олимпиаде

Вторая победа: Сборная России по хоккею обыграла Данию со счётом 2:0 на Олимпиаде

Отметим, что сборные России и Дании встречались между собой на Олимпиаде в Пекине во время группового этапа. Тогда победу одержала наша команда со счётом 2:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1