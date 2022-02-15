Сборная России по хоккею сыграет с Данией в 1/4 финала Олимпиады в Пекине
Команды уже встречались между собой на групповом этапе, и тогда победу одержали подопечные Алексея Жамнова.
Матч сборных России и Дании на Олимпиаде-2022. Фото © ФХР
Сборная России по хоккею узнала соперника по четвертьфиналу Олимпиады в Пекине. Им станет команда Дании.
Скандинавы в матче первого раунда плей-офф обыграли сборную Латвии со счётом 3:2. Шайбами в составе датчан отметились Поульсен, Якобсен и Лауридсен, у латышей дубль оформил Дарзиньш.
Отметим, что сборные России и Дании встречались между собой на Олимпиаде в Пекине во время группового этапа. Тогда победу одержала наша команда со счётом 2:0.
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