Сборная России по хоккею сыграет с Данией в 1/4 финала Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею узнала соперника по четвертьфиналу Олимпиады в Пекине. Им станет команда Дании.

Скандинавы в матче первого раунда плей-офф обыграли сборную Латвии со счётом 3:2. Шайбами в составе датчан отметились Поульсен, Якобсен и Лауридсен, у латышей дубль оформил Дарзиньш.

Отметим, что сборные России и Дании встречались между собой на Олимпиаде в Пекине во время группового этапа. Тогда победу одержала наша команда со счётом 2:0.