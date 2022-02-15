Ан-26 с 14 пассажирами совершил экстренную посадку в иркутском Усть-Куте

Пассажирский самолёт Ан-26 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс по маршруту Иркутск – Ербогачён, совершил аварийную посадку в городе Усть-Куте Иркутской области. Причиной стало срабатывание сигнала о течи масла в одном из двигателей. Об этом сообщается на официальном сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"15 февраля 2022 года в 11 часов 26 минут (6:26 мск. — Прим. Лайфа) воздушным судном Ан-26, выполнявшим рейс Иркутск – Ербогачён, совершена вынужденная посадка в аэропорту Усть-Кута. По предварительным данным, причиной посадки послужила утечка масла в одном из двигателей", — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находились 14 пассажиров и шесть членов экипажа, в результате происшествия никто не пострадал, посадка прошла успешно. По данным прокуратуры, спустя два часа пассажиры вылетели резервным рейсом, Ан-26 остался в аэропорту для прохождения проверки. В настоящий момент специально созданная комиссия выясняет причины неисправности двигателя.