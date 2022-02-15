Захарова: Подготовка ответа России на предложения США и НАТО завершается
Она также обратила внимание, что на прошедшей встрече президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова была озвучена "в сжатом виде, но вся хронология событий".
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Подготовка ответов России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. [Подготовка] уже находится на завершающей стадии", — отметила дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Захарова также обратила внимание, что на прошедшей встрече президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова была озвучена "в сжатом виде, но вся хронология событий".
Лайф уже сообщал, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.
Сергей Лавров позже заявил, что предоставленный Вашингтоном ответ на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву, но шансы договориться с НАТО и США по ключевым вопросам сохраняются.
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