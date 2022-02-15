Захарова: Подготовка ответа России на предложения США и НАТО завершается

Подготовка ответов России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. [Подготовка] уже находится на завершающей стадии", — отметила дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".