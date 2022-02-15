Глава Госсовета Италии Фраттини заявил о правоте Путина в вопросе ухода от однополярности
По его мнению, огромные изменения, произошедшие за последние 15 лет, дали понять американским властям, насколько важно развивать многостороннее сотрудничество.
Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
В 2007 году на Мюнхенской конференции президент России Владимир Путин был прав, заявляя о том, что в современном мире необходимо уйти от однополярности к многостороннему сотрудничеству, считает председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.
"Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок", — сказал он в интервью РИА "Новости".
По мнению политика, за последние 15 лет мир настолько изменился, что американцы уже сами стали понимать, что сохранить старый подход невозможно. Бурное развитие Китая, Индии и России говорит о необходимости нового сотрудничества, которого, возможно, не хотел теперь уже бывший президент США Джордж Буш — младший, добавил Фраттини.
10 февраля 2022 года исполнилось 15 лет со дня знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина. Тогда глава государства подверг жёсткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Также Путин резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны. Политолог Дмитрий Родионов в колонке для Лайфа рассказал о том, как европейские политики начали пересматривать своё отношение к мюнхенской речи российского президента, который оказался прав во всём.
Комментариев: 0