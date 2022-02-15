Постпред при ЕС Чижов: Россия ответит, если её граждан начнут убивать в Донбассе

Россия готова защищать своих граждан в любой точке мира. При этом она не станет вторгаться на территорию соседнего государства, если её не будут провоцировать, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Вам не следует удивляться, если мы нанесём ответный удар... Если они (украинцы. — Прим. Лайфа) начнут нагло убивать граждан России где-либо — в Донбассе или ещё где", — сказал он в интервью Guardian.