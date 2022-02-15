Постпред при ЕС Чижов: Россия ответит, если её граждан начнут убивать в Донбассе
Он отметил, что численность сил РФ на границе с Украиной сейчас сопоставима с количеством военных, участвовавших в учениях "Запад-21" в прошлом году.
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Россия готова защищать своих граждан в любой точке мира. При этом она не станет вторгаться на территорию соседнего государства, если её не будут провоцировать, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Вам не следует удивляться, если мы нанесём ответный удар... Если они (украинцы. — Прим. Лайфа) начнут нагло убивать граждан России где-либо — в Донбассе или ещё где", — сказал он в интервью Guardian.
Чижов напомнил, что в данный момент численность российских сил на границе с Украиной почти равна количеству военных, которые принимали участие в учениях РФ и Белоруссии "Запад-21", которые проходили в сентябре прошлого года. Однако тогда никто не был против.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева.
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