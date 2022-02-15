Пять типов женщин, которые способны покорять мужчин одним взглядом

Некоторые девушки идут на все уловки, которые только можно выдумать, чтобы привлечь мужчин. Другим же для этого достаточно лишь посмотреть в сторону интересующего парня — и дело сделано. Психологи разобрались в причинах такой несправедливости и выявили для Femmie пять типов женщин, которые притягивают к себе ухажёров словно магнит.

Необычная красотка

Самый очевидный тип — девушки, которые отличаются внешней красотой. Но не привычной классической, которую в глянцевых журналах можно увидеть под густым слоем фотошопа, а оригинальной. В таких девушках обычно есть какая-то особенность, которая притягивает взгляд. Причём к потенциальным кавалерам эти красотки относятся довольно холодно — они просто не верят в их искренний интерес. В юности такие девушки, скорее всего, были гадкими утятами и к вниманию противоположного пола не привыкли. Зато теперь расцвели — и сейчас весь мир у их ног.

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Стильная дама

Эти девушки обычно очень привлекательны, но не в силу природных данных — свою красоту стиляги создают сами. Они одеваются со вкусом и в курсе всех последних модных тенденций. Очарованию таких дам нельзя противостоять. Зачастую среди их воздыхателей не только сверстники, но и парни помладше, для которых такая стильная женщина выглядит королевой.

Деловая леди

Эти девушки в деловых костюмах отличаются строгостью и чёткостью взглядов, которые будят в мужчинах потаённые желания. Кто-то считает, что такие леди лучше всего подготовлены к взрослой семейной жизни и станут верными спутницами. А в ком-то просыпается инстинкт хищника — в понимании мужчины он сможет завоевать эту ледяную королеву и отвлечь её от работы, что ещё никому не удавалось. К тому же многим парням любопытно, так ли холодны эти красотки за закрытыми дверями, когда никто не видит.

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Романтичная девочка

Рядом с такой девушкой мужчина всегда чувствует лёгкость и позитив, а наивный взгляд избранницы на жизнь пробуждает в нём желание защищать. Романтичные особы нередко носят платья, которые подчёркивают фигуру, и естественный макияж. Чаще всего они перекрашиваются в блондинок, что лишь добавляет невинности образу. Эти девушки очень лёгкие на подъём, любят общаться и веселиться, а потому всегда окружены парнями — и не все из них хотят оставаться друзьями.

Эпатажная стерва

К такой девушке сможет подойти только сильный духом мужчина, но многие из них любят бросать себе вызовы. Эта красотка не стесняется высказывать своё мнение, громко смеяться или добиваться того, чего хочет. Чаще всего она может поддержать разговор на любую тему и не уступит в споре, как бы мужчина ни пытался давить авторитетом. Даже если с романтическими отношениями у такой пары не выйдет, стервозная красотка легко станет отличной подругой, которая может и поддержать, и на место поставить.