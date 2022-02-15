Медсёстры поделились, какие самые жуткие вещи им рассказывали пациенты перед тем, как умереть

"Надеюсь, с тобой этого не произойдёт"

Фото © Shutterstock

"Работаю медбратом в доме престарелых. Одна из самых запоминающихся фраз, которую мне говорили пациенты, принадлежит старушке в ужасном состоянии: "Мои дети бросили меня здесь умирать. Надеюсь, с тобой этого не произойдёт" , — Hellkids2.

"Папа заберёт"

Фото © Shutterstock

"Раньше работала медсестрой в отделе пациентов с деменцией в доме престарелых. "Мой папа выехал и скоро меня заберёт" . Одна старушка начала говорить это каждый раз, когда я к ней заходила, а через неделю умерла. Иногда, когда ей было полегче, она собирала вещи, садилась на край кровати и просто ждала", — sikeaux.

"Я сейчас умру"

Фото © Shutterstock

"Моя бабушка схватила медсестру за руку и сказала: "Думаю, я сейчас умру" . Медсестра начала говорить, что нет, ей намного лучше и, скорее всего, у неё ещё есть время, но бабуля ушла, не успела медсестра закончить предложение. Она всё знала", — KneeDragr.

"Мне страшно"

Фото © Shutterstock

"Джентльмен в возрасте. Поступил к нам в хоспис с застойной сердечной недостаточностью <...> Наша цель была — сделать так, чтобы он не мучился, умирая. Я был на сестринском посту и услышал, как он начал задыхаться. Я приставил стетоскоп к его спине, но уже знал, что происходит. В лёгких была жидкость. Я усадил его в постель, он уставился на меня, а на лице читалась паника. "Мне страшно" , — сказал он, а его кислородная маска начала заполняться розовой пеной, которая стекала по его лицу и капала на одежду. Он скончался уже через несколько минут. И всё, что я мог сделать, это присматривать за ним. Никогда не забуду его лицо", — Thiek.

"Простите, я не специально"

Фото © Shutterstock