В России за сутки госпитализировали 21 833 пациента с ковидом
В Москве выявили 8160 случаев заражения ковидом за последние 24 часа, в Санкт-Петербурге — 7091.
Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей
За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировано 21 833 человека, что на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе в ковидом.
Согласно статистике, за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 166 631 пациента. В Москве выявили 8160 случаев заражения ковидом за сутки, в Санкт-Петербурге — 7091. За это же время из больниц в связи с выздоровлением выписан 137 881 человек. Кроме того, за сутки умерло 704 инфицированных.
Ранее Лайф писал, что главврачи коронавирусных больниц назвали особенности течения "дельты" и "омикрона". Медики Стрижелецкий и Суровцева пояснили, что новый штамм далеко не так безобиден, как считают многие, да и коварная предыдущая вариация никуда не делась.
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