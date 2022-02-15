В России за сутки госпитализировали 21 833 пациента с ковидом

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировано 21 833 человека, что на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе в ковидом.

Согласно статистике, за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 166 631 пациента. В Москве выявили 8160 случаев заражения ковидом за сутки, в Санкт-Петербурге — 7091. За это же время из больниц в связи с выздоровлением выписан 137 881 человек. Кроме того, за сутки умерло 704 инфицированных.