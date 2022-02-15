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Песков подтвердил, что Путин и Шольц пообщаются за длинным столом

Он подчеркнул, что у каждой стороны свои протоколы безопасности и в Кремле с уважением к этому относятся.

15 февраля, 10:10

Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц пообщаются в Кремле за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такой режим будет с мерами предосторожности. Будут на большем, чем обычно, расстоянии. Но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на содержательность, ни на продолжительность", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что у каждой стороны свои протоколы безопасности и в Кремле с уважением к этому относятся.

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Напомним, в прошлый раз Владимир Путин провёл переговоры за длинным столом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 февраля. Дмитрий Песков объяснил всё очень просто: всё дело исключительно в эпидемиологических мерах. По данным СМИ, Макрон также отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус в России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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