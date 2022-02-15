Песков подтвердил, что Путин и Шольц пообщаются за длинным столом

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц пообщаются в Кремле за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такой режим будет с мерами предосторожности. Будут на большем, чем обычно, расстоянии. Но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на содержательность, ни на продолжительность", — отметил представитель Кремля.