Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года, если на это будет спрос со стороны европейских импортёров.

"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских партнёров, это будет рентабельно, а сама ГТС Украины будет в исправном состоянии", — сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.