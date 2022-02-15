Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину после 2024 года
Глава государства выразил готовность продолжить поставки, однако упомянул необходимость пребывания ГТС Незалежной в исправном состоянии.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года, если на это будет спрос со стороны европейских импортёров.
"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских партнёров, это будет рентабельно, а сама ГТС Украины будет в исправном состоянии", — сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Напомним, сегодня, 15 февраля, Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тем для обсуждения много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.
Комментариев: 1
Исправна ГТС не будет. Потому что паразиты могут только сосать, а что-то созидательное делать в принципе не способны. Они к 24 году все уже на металлолом сдадут.