В Кремле завершились переговоры Путина и Шольца
В начале встречи российский лидер отмечал, что её большую часть они посвятят "обсуждению вопросов ситуации в Европе, связанных с безопасностью", и дискуссиям по событиям вокруг Украины.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © kremlin.ru
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Обсуждения продлились чуть более трёх часов.
В начале встречи российский лидер отметил, что большую часть переговоров они посвятят "обсуждению вопросов ситуации в Европе, связанных с безопасностью", и дискуссиям по событиям вокруг Украины. Путин также добавил, что Москва и Берлин в последнее время "плотно занимались диверсификацией отношений", они развиваются по разным направлениям, но традиционно энергетика является приоритетным.
Напомним, Олаф Шольц прибыл сегодня, 15 февраля, в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тем для обсуждения у сторон много, например, беспрецедентная напряжённость в Европе, гарантии безопасности для РФ и другие.
Комментариев: 2
От Шольца слышны исключительно общие слова, для поддержки собственного реноме. Чувствуется, что ошейник жесткий, поводок короткий.
Как же его пропустили та без теста и почему он без маски? Хорошо, что стол у Путина длинный-предлинныый, на него вся надежда и есть.