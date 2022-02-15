В Кремле завершились переговоры Путина и Шольца

В начале встречи российский лидер отметил, что большую часть переговоров они посвятят "обсуждению вопросов ситуации в Европе, связанных с безопасностью", и дискуссиям по событиям вокруг Украины. Путин также добавил, что Москва и Берлин в последнее время "плотно занимались диверсификацией отношений", они развиваются по разным направлениям, но традиционно энергетика является приоритетным.