НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

10 умилительных фото кошек, которые только что стали мамочками

Что может быть милее очаровательной кошечки? Ну разве что ещё одна кошка со своим выводком крошечных и взрывных котят. Собрали 10 самых милых кадров усатых с Reddit, ставших мамами за последнее время.

15 февраля, 14:15

Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / aww

"Наша мамаша вчера родила, и вы только посмотрите на эту милоту!" CranesMistressOfFear.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Недавно моя коша родила, и спустя несколько недель я уже не уверен, что смогу их (котят. — Прим. Лайфа) кому-то отдать..." — smugmustard.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Кошка моей сестры недавно стала мамой. Смотрю на эту милоту и уже не могу дождаться, когда я заберу одного из них себе домой", Viridianne.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Вчера моя кошка Сьюки родила пятерых здоровеньких котят!" Nyx6669.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Похоже, мамаша ещё не до конца понимает, во что она ввязалась", EddHigham.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Мы притащили эту уличную кошку к себе домой, когда заметили, что она беременна. Прошлой ночью она родила пятерых котят!" bo-barkles.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Моя кошка Эш недавно родила, хотя мы и понятия не имели, что она была беременна. Что за чудесный сюрприз!" Fuzzman2424.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Что ж, уличная кошка, часто спящая в переноске, которую я вынесла на улицу, внезапно родила, благословив меня своим выводком", sixfootassassin20.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Недавно кошка моих друзей родила... Видела ли я что-то более милое? Нет", nainaibird.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Кошка сестры на днях родила котят. Такие маленькие пирожочки и такая гордая мама!" daddysgirl6969666.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

15 милых рисунков художницы из Татарстана, над которыми смеются кошатники по всему миру

15 милых рисунков художницы из Татарстана, над которыми смеются кошатники по всему миру

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Новости партнеров

Layer 1