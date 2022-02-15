10 умилительных фото кошек, которые только что стали мамочками
Что может быть милее очаровательной кошечки? Ну разве что ещё одна кошка со своим выводком крошечных и взрывных котят. Собрали 10 самых милых кадров усатых с Reddit, ставших мамами за последнее время.
Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / aww
"Наша мамаша вчера родила, и вы только посмотрите на эту милоту!" — CranesMistressOfFear.
"Недавно моя коша родила, и спустя несколько недель я уже не уверен, что смогу их (котят. — Прим. Лайфа) кому-то отдать..." — smugmustard.
"Кошка моей сестры недавно стала мамой. Смотрю на эту милоту и уже не могу дождаться, когда я заберу одного из них себе домой", — Viridianne.
"Вчера моя кошка Сьюки родила пятерых здоровеньких котят!" — Nyx6669.
"Похоже, мамаша ещё не до конца понимает, во что она ввязалась", — EddHigham.
"Мы притащили эту уличную кошку к себе домой, когда заметили, что она беременна. Прошлой ночью она родила пятерых котят!" — bo-barkles.
"Моя кошка Эш недавно родила, хотя мы и понятия не имели, что она была беременна. Что за чудесный сюрприз!" — Fuzzman2424.
"Что ж, уличная кошка, часто спящая в переноске, которую я вынесла на улицу, внезапно родила, благословив меня своим выводком", — sixfootassassin20.
"Недавно кошка моих друзей родила... Видела ли я что-то более милое? Нет", — nainaibird.
"Кошка сестры на днях родила котят. Такие маленькие пирожочки и такая гордая мама!" — daddysgirl6969666.
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