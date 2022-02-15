Мария Миронова и Ирина Розанова показали фото с "весёлых" поминок Евгении Брик
Аудитория звёзд выразила небольшое недоумение — как можно улыбаться и смеяться, а после ещё и выкладывать такое в Сеть. Однако большинство их поддержало.
Актриса Евгения Брик. Фото © Instagram / evgeniabrik / alinagolub
Коллеги покойной актрисы Евгении Брик по сериалу "Садовое кольцо" решили провести памятный вечер. Фото с поминок, где все не скорбят, а, наоборот, улыбаются, опубликовала артистка Ирина Розанова в своём инстаграме.
"На этой фотографии собралась худшая на свете компания, чтобы скорбеть. И тем не менее сегодня мы собрались вспомнить Женю. На этой фотографии она, конечно, есть, хоть и незримо. Спасибо, Женя, что осветила нашу жизнь. Подглядывай на нас, когда будет минутка", — подписала актриса публикацию.
На фото отреагировали и поклонники, которые выразили небольшое недоумение — как можно улыбаться и смеяться на поминках, а после ещё и выкладывать такое в Сеть. Однако большинство Розанову, Марию Миронову и Анатолия Белого поддержало, заявив, что не у всех должно быть одно и то же отношение к смерти и тому, как правильно оплакивать усопшего.
"Я, когда умру, мечтаю, чтоб так скорбели!", "Спасибо за такое воспоминание, я тоже хочу, чтобы обо мне так упоминали", "Наверно, ей приятно, что вы все вспоминаете её и улыбаетесь", — гласят комментарии.
Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других. О её смерти стало известно 11 февраля. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Однако позже СМИ сообщили, что Брик боролась с онкологическим заболеванием. Ей было всего 40 лет.
Комментариев: 0