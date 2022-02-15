Bloomberg: Шутка Зеленского о "вторжении" РФ на Украину вызвала панику на рынках

Саркастическое высказывание президента Украины Владимира Зеленского об угрозе "вторжения" России вызвало настоящую панику на фондовом рынке США. Трейдеры всерьёз восприняли слова политика, что стало причиной целой волны распродаж, пишет Bloomberg.

Речь идёт о фразе Зеленского по поводу того, что Россия "нападёт" на Украину 16 февраля. Его высказывание стало причиной короткой волны панических распродаж на рынках. Так, из-за этих слов на нью-йоркской бирже индекс S&P 500 упал на 1,2%, а нефть выросла до отметки 95 долларов за баррель.

Позже советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку пришлось пояснить, что заявление Зеленского является шуткой и его следует воспринимать как иронию. По его словам, власти Незалежной скептически относятся к "конкретным датам" нападения, которые называют СМИ.

Автор этой публикации подчёркивает, что такие резкие колебания на рынке стали уже привычными в 2022 году. Дело в том, что инвесторы хотят закладывать в цены целый ряд рисков, среди которых инфляция, появление омикрон-штамма коронавируса, а также обстановка в Европе.