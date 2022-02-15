Bloomberg: Шутка Зеленского о "вторжении" РФ на Украину вызвала панику на рынках
Из-за этих слов на нью-йоркской бирже индекс S&P 500 упал на 1,2%, а нефть выросла до отметки 95 долларов за баррель.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото на обложке © Facebook / Офис президента Украины
Саркастическое высказывание президента Украины Владимира Зеленского об угрозе "вторжения" России вызвало настоящую панику на фондовом рынке США. Трейдеры всерьёз восприняли слова политика, что стало причиной целой волны распродаж, пишет Bloomberg.
Речь идёт о фразе Зеленского по поводу того, что Россия "нападёт" на Украину 16 февраля. Его высказывание стало причиной короткой волны панических распродаж на рынках. Так, из-за этих слов на нью-йоркской бирже индекс S&P 500 упал на 1,2%, а нефть выросла до отметки 95 долларов за баррель.
Позже советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку пришлось пояснить, что заявление Зеленского является шуткой и его следует воспринимать как иронию. По его словам, власти Незалежной скептически относятся к "конкретным датам" нападения, которые называют СМИ.
Автор этой публикации подчёркивает, что такие резкие колебания на рынке стали уже привычными в 2022 году. Дело в том, что инвесторы хотят закладывать в цены целый ряд рисков, среди которых инфляция, появление омикрон-штамма коронавируса, а также обстановка в Европе.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. Также американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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