Россия не будет участвовать во встрече по Венскому документу в ОБСЕ
Это подтвердили замглавы МИД РФ Александр Грушко и глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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Россия не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, которую ранее запросила Украина. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"РФ не будет принимать участие в возможном совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности, а также возражает против принятия решений на таком возможном заседании", — цитирует его ТАСС.
Это также подтвердил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с "Интерфаксом".
"Если кто-то собирается в какие-то политические игры играть... То мы всё-таки серьёзно относимся к инструментам укрепления доверия и безопасности. И не дадим использовать их в неблаговидных целях", — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что Киев запросил у Москвы разъяснения о военной деятельности в приграничных с Незалежной районах. Глава МИД Дмитрий Кулеба также указал, что Россия должна в течение 48 часов предоставить информацию о районах военной активности и численности военнослужащих на границе. В свою очередь в МИД РФ назвали запрос Киева по военной деятельности необоснованным. В дипведомстве считают это манёвром, отвлекающим от "собственной существенной необычной военной активности" и ежедневных обстрелов Донбасса. Позже глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев просит о встрече с государствами – участниками Венского документа.
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