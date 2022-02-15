Россия не будет участвовать во встрече по Венскому документу в ОБСЕ

Россия не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, которую ранее запросила Украина. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"РФ не будет принимать участие в возможном совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности, а также возражает против принятия решений на таком возможном заседании", — цитирует его ТАСС.

Это также подтвердил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с "Интерфаксом".