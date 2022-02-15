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Россия не будет участвовать во встрече по Венскому документу в ОБСЕ

Это подтвердили замглавы МИД РФ Александр Грушко и глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

15 февраля, 12:32
<p>Фото © ТАСС / Represented by ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Represented by ZUMA Press

Россия не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, которую ранее запросила Украина. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"РФ не будет принимать участие в возможном совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности, а также возражает против принятия решений на таком возможном заседании", — цитирует его ТАСС.

Это также подтвердил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с "Интерфаксом".

"Если кто-то собирается в какие-то политические игры играть... То мы всё-таки серьёзно относимся к инструментам укрепления доверия и безопасности. И не дадим использовать их в неблаговидных целях", — отметил он.

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Ранее Лайф сообщал, что Киев запросил у Москвы разъяснения о военной деятельности в приграничных с Незалежной районах. Глава МИД Дмитрий Кулеба также указал, что Россия должна в течение 48 часов предоставить информацию о районах военной активности и численности военнослужащих на границе. В свою очередь в МИД РФ назвали запрос Киева по военной деятельности необоснованным. В дипведомстве считают это манёвром, отвлекающим от "собственной существенной необычной военной активности" и ежедневных обстрелов Донбасса. Позже глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев просит о встрече с государствами – участниками Венского документа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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