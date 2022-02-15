Звезду "Тихого Дона" Зинаиду Кириенко проводили в последний путь аплодисментами
Многие выступили с речью и сказали тёплые слова, а в завершение все присутствующие встали, чтобы почтить память артистки.
Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко. Фото © LIFE / Римма Львова
Кадры с церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко. Видео © LIFE
В Москве состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР, звездой "Тихого Дона" Зинаидой Кириенко. Мероприятие прошло в Большом зале Дома кино.
Многие поклонники творчества актрисы пришли проводить её в последний путь с букетами цветов. На церемонии присутствовали её родные и близкие. А среди коллег, пришедших почтить её память, были актёры Евгений Герасимов, Аристарх Ливанов, Николай Бурляев, Людмила Зайцева, Лариса Лужина, режиссёр Игорь Черницкий и другие.
Было достаточно желающих сказать последние слова о таком замечательном человеке, как Зинаида Кириенко. Многие выступили с речью и отметили, что у неё не было возраста, она была истинно народной актрисой и умела дружить. В завершение церемонии зал встал, чтобы почтить память артистки, после чего её проводили в последний путь длинными громкими аплодисментами.
За два года до своей смерти актриса призналась, что никогда не поменяла бы свою жизнь на другую. Она мечтала о новых ролях, чтобы встряхнуться и ответить на любовь зрителей, которую ощущала при встречах до самых последних дней. Её супруг Валерий Тарасевский похоронен на подмосковном деревенском кладбище, но там уже не осталось места, чтобы рядом организовать захоронение Кириенко. Поэтому актриса будет погребена на Троекуровском кладбище.
Напомним, 10 февраля Лайф писал, что звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко заразилась ковидом, после чего у неё произошёл геморрагический инсульт. По словам врачей, состояние Зинаиды Михайловны дополнительно осложнялось онкологическим заболеванием. В итоге 12 февраля стало известно о том, что актриса скончалась в возрасте 88 лет. В связи с этим свои соболезнования родным и близким звезды выразил президент России Владимир Путин. Он назвал это невосполнимой утратой для отечественной культуры и кинематографа, а также отметил, что с россиянами навсегда останутся творческое наследие и незабываемые роли актрисы, а также добрая и светлая память о ней.
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