Звезду "Тихого Дона" Зинаиду Кириенко проводили в последний путь аплодисментами

Кадры с церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко. Видео © LIFE

В Москве состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР, звездой "Тихого Дона" Зинаидой Кириенко. Мероприятие прошло в Большом зале Дома кино.

Многие поклонники творчества актрисы пришли проводить её в последний путь с букетами цветов. На церемонии присутствовали её родные и близкие. А среди коллег, пришедших почтить её память, были актёры Евгений Герасимов, Аристарх Ливанов, Николай Бурляев, Людмила Зайцева, Лариса Лужина, режиссёр Игорь Черницкий и другие.











Было достаточно желающих сказать последние слова о таком замечательном человеке, как Зинаида Кириенко. Многие выступили с речью и отметили, что у неё не было возраста, она была истинно народной актрисой и умела дружить. В завершение церемонии зал встал, чтобы почтить память артистки, после чего её проводили в последний путь длинными громкими аплодисментами.

За два года до своей смерти актриса призналась, что никогда не поменяла бы свою жизнь на другую. Она мечтала о новых ролях, чтобы встряхнуться и ответить на любовь зрителей, которую ощущала при встречах до самых последних дней. Её супруг Валерий Тарасевский похоронен на подмосковном деревенском кладбище, но там уже не осталось места, чтобы рядом организовать захоронение Кириенко. Поэтому актриса будет погребена на Троекуровском кладбище.