Сессия в вузах Петербурга может пройти в онлайн-формате

Большая часть петербургских высших учебных заведений приступили к обучению в смешанном формате, он может распространиться и на сессию, поделился в эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель Совета ректоров вузов города и области Алексей Демидов.

"Весьма вероятно. Вполне допускаю такую ситуацию, что так называемая промежуточная аттестация — сессия — может проходить также в онлайн-формате во многих вузах", — заявил председатель Совета ректоров.

По словам Демидова, занятия в вузах со смешанным форматом частично проходят очно, частично — дистанционно ввиду пандемии. Он также отметил, что за два года пандемии смешанная система обучения уже оправдала себя и вузы отточили мастерство проведения занятий. Также в случае ухудшения эпидемобстановки они научились регулировать соотношение очных занятий к дистанционному формату, заключил председатель Совета ректоров.