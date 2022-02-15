Сессия в вузах Петербурга может пройти в онлайн-формате
Председатель Совета ректоров отметил, что за два года пандемии смешанная система обучения уже оправдала себя.
Санкт-Петербург. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Большая часть петербургских высших учебных заведений приступили к обучению в смешанном формате, он может распространиться и на сессию, поделился в эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель Совета ректоров вузов города и области Алексей Демидов.
"Весьма вероятно. Вполне допускаю такую ситуацию, что так называемая промежуточная аттестация — сессия — может проходить также в онлайн-формате во многих вузах", — заявил председатель Совета ректоров.
По словам Демидова, занятия в вузах со смешанным форматом частично проходят очно, частично — дистанционно ввиду пандемии. Он также отметил, что за два года пандемии смешанная система обучения уже оправдала себя и вузы отточили мастерство проведения занятий. Также в случае ухудшения эпидемобстановки они научились регулировать соотношение очных занятий к дистанционному формату, заключил председатель Совета ректоров.
А ранее сообщалось, что в 2022 году 800 университетов России смогут провести дистанционную приёмную кампанию через сервис "Поступление в вуз онлайн".
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