Путин и Шольц закончили переговоры в узком составе

Напомним, Олаф Шольц прибыл сегодня, 15 февраля, в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры будут продолжительными. Тем для обсуждения много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.