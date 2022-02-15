Путин и Шольц закончили переговоры в узком составе
В данный момент встреча лидеров двух стран перешла в формат рабочего завтрака. После этого их ожидает совместная пресс-конференция.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © kremlin.ru
В Москве закончились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца в узком составе. Они продлились около часа.
В данный момент встреча лидеров двух стран перешла в формат рабочего завтрака. После этого состоится совместная пресс-конференция.
Напомним, Олаф Шольц прибыл сегодня, 15 февраля, в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры будут продолжительными. Тем для обсуждения много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.
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