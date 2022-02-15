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Путин и Шольц закончили переговоры в узком составе

В данный момент встреча лидеров двух стран перешла в формат рабочего завтрака. После этого их ожидает совместная пресс-конференция.

15 февраля, 12:12
<p>Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © kremlin.ru

В Москве закончились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца в узком составе. Они продлились около часа.

В данный момент встреча лидеров двух стран перешла в формат рабочего завтрака. После этого состоится совместная пресс-конференция.

Путин: Большая часть беседы с Шольцем будет посвящена безопасности и ситуации вокруг Украины

Путин: Большая часть беседы с Шольцем будет посвящена безопасности и ситуации вокруг Украины

Напомним, Олаф Шольц прибыл сегодня, 15 февраля, в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры будут продолжительными. Тем для обсуждения много: беспрецедентная напряжённость в Европе, тема гарантий безопасности для РФ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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