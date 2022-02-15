В Стамбуле вооружённый катаной мужчина напал на двух россиянок
По словам девушек, местные полицейские не хотели им помогать и принимать заявление. Преступника начали искать только после того, как они обратились к консулу.
© t.me / Mash Iptash
Неизвестный напал на россиянок в Стамбуле. Видео © t.me / Mash Iptash
В Стамбуле неизвестный мужчина напал на двух туристок из Казани. Одну из них он повалил на землю и несколько раз ударил катаной по спине и голове. К счастью, девушке удалось подняться и сбежать. Момент нападения зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.
По словам пострадавшей Светланы М., в тот день они с подругой решили выйти погулять по вечернему городу, сообщает телеграм-канал Mash Iptash. В одном из переулков к ним подошёл турок, он похлопал девушку по плечу и сказал что-то на английском. Подруги испугались и стали объяснять неизвестному, что ничего не понимают. В ответ мужчина достал катану и начал избивать их. По словам туристок, ни прохожие, ни полицейские не хотели им помогать. Преступника начали искать только после того, как девушки обратились к российскому консулу.
Ранее в Чехии банда детей прямо на улице ограбила женщину. Самому старшему из грабителей было 16 лет, остальным не исполнилось и пятнадцати. Все они были пойманы благодаря экстренному звонку одного из очевидцев нападения.
Комментариев: 0