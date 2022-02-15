В Стамбуле вооружённый катаной мужчина напал на двух россиянок

В Стамбуле неизвестный мужчина напал на двух туристок из Казани. Одну из них он повалил на землю и несколько раз ударил катаной по спине и голове. К счастью, девушке удалось подняться и сбежать. Момент нападения зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

По словам пострадавшей Светланы М., в тот день они с подругой решили выйти погулять по вечернему городу, сообщает телеграм-канал Mash Iptash. В одном из переулков к ним подошёл турок, он похлопал девушку по плечу и сказал что-то на английском. Подруги испугались и стали объяснять неизвестному, что ничего не понимают. В ответ мужчина достал катану и начал избивать их. По словам туристок, ни прохожие, ни полицейские не хотели им помогать. Преступника начали искать только после того, как девушки обратились к российскому консулу.