"За всё заплатишь": Загитова рассказала об угрозах в Сети от незнакомцев

"Как я справляюсь с хейтом? Это сложный вопрос. Иногда я из-за этого даже плакала. Было непонимание, почему так пишут. Ведь я не сделала ничего плохого тем, кто пишет мне такие обидные слова и сообщения с угрозами. Потом боишься сделать на улице лишний шаг вправо или влево. Мне писали: "Я тебя найду, ты за всё заплатишь!" Хотя непонятно, за что заплатишь… Я не понимаю этих людей", — рассказала Загитова.