"За всё заплатишь": Загитова рассказала об угрозах в Сети от незнакомцев
Впрочем, она заметила, что пытается не обращать внимания на подобные высказывания.
Фигуристка Алина Загитова. Фото © Getty Images / Vladimir Pesnya / Epsilon
Российская фигуристка Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала об угрозах, которые поступали в её адрес от незнакомцев.
"Как я справляюсь с хейтом? Это сложный вопрос. Иногда я из-за этого даже плакала. Было непонимание, почему так пишут. Ведь я не сделала ничего плохого тем, кто пишет мне такие обидные слова и сообщения с угрозами. Потом боишься сделать на улице лишний шаг вправо или влево. Мне писали: "Я тебя найду, ты за всё заплатишь!" Хотя непонятно, за что заплатишь… Я не понимаю этих людей", — рассказала Загитова.
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Впрочем, она также заметила, что старается не обращать внимания на подобные комментарии и высказывания в свой адрес.
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