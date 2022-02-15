Вирусолог Скулачёв назвал причину смягчения антиковидных ограничений в Петербурге

Вирусолог Максим Скулачёв счёл разумной мерой смягчение некоторых антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге. Он рассказал в беседе с Лайфом, что позволило властям города разрешить ресторанам и кафе работать до двух ночи.

По мнению собеседника Лайфа, пик "омикрона" оказался на удивление узким и до конца не очень понятно почему. Вирусолог предположил, что это может быть связано с тем, что в России недавно была сильная вспышка "дельты" и очень у многих "свежий иммунитет". Кроме того, самое главное, на что ориентируются власти, по оценке эксперта, — это количество госпитализаций и количество свободных ресурсов в системе здравоохранения.

"Они, похоже, есть, и тогда какие-то ограничения потихоньку снимаются, которые влияют на экономику. Ограничения с ночной работой ресторанов вряд ли вносит огромный вклад в распространение "омикрона". Приравнивание справки об антителах к сертификатам с QR-кодами — это крайне разумная мера, на мой взгляд. Наличие антител означает, что вы были когда-то вакцинированы либо перенесли заболевание. Держатся они в течение года примерно. В принципе, этого достаточно, чтобы резко снизить шансы на попадание в больницу в случае заражения "омикроном". А это главное, что интересует сейчас систему здравоохранения", — пояснил Максим Скулачёв.

По словам специалиста, у людей с иммунитетом в подавляющем большинстве случаев "омикрон" проходит в виде лёгкой ОРВИ. Нужно просто оценить шансы человека на попадание в больницу. Если у него есть антитела, то эти шансы невелики.